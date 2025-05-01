Росія масовано атакувала Одесу ударними БпЛА: загинули двоє людей, є травмовані

Наслідки атаки (Фото: Одеська ОВА)

У ніч проти 1 травня росіяни вчергове атакували Одесу ударними безпілотниками, у результаті чого є загиблі й поранені. Про це повідомив глава Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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За його словами, жертвами атаки стали двоє людей. Ще п’ятеро – дістали поранення. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу.

Кіпер розповів, що у місті пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, супермаркет, школу та легкові автомобілі. У деяких місцях спалахнули пожежі.

Ліквідація наслідків удару триває. На місцях розгортаються намети для додаткової допомоги.

Мер Одеси Геннадій Труханов уточнив, що наслідки є у різних районах обласного центру. Він зазначив, що вранці запрацюють районні оперативні штаби, де мешканці зможуть отримати консультації та подати документи на оформлення допомоги.

ДОПОВНЕНО О 07:40. Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що травми отримали 15 людей. В одній з багатоповерхівок рятувальники, разом зі службами взаємодії, евакуювали понад 200 осіб.

Від ДСНС розгорнуто пункт незламності.

ДОПОВНЕНО О 08:35. Пресслужба Укрзалізниці повідомила, що під ворожим обстрілом перебувала залізнична інфраструктура регіону.

"На робочих місцях обійшлось без жертв, проте, на жаль, ворожа атака на Одесу забрала життя залізничника у його власному домі", – додали в компанії.

Крім цього, через атаку пошкоджено одну з ділянок. Постраждали колії, контактна мережа та три вантажні вагони. Пасажирські поїзди курсують за графіком.

Залізничники проводять оперативні відновлювальні роботи, щоб вантажні поїзди курсували до портів без перешкод. Наразі вони прямують альтернативним маршрутом.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: Telegram-канал Геннадія Труханова

Фото: Telegram-канал Геннадія Труханова

Фото: Telegram-канал Геннадія Труханова

Фото: Одеська ОВА

Фото: Одеська ОВА

Фото: Одеська ОВА

Пізно ввечері 21 квітня РФ поцілила по житловій забудові в густонаселеному районі Одеси.

У ніч проти 23 квітня Росія вчергове атакувала Одесу ударними безпілотниками.