РФ массированно атаковала Одессу ударными БпЛА: погибли два человека, есть пострадавшие
Последствия атаки (Фото: Одесская ОВА)

В ночь на 1 мая россияне в очередной раз атаковали Одессу ударными беспилотниками, в результате чего есть погибшие и раненые. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, жертвами атаки стали два человека. Еще пятеро – получили ранения. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Кипер рассказал, что в городе повреждены многоэтажки, частные дома, супермаркет, школа и легковые автомобили. В некоторых местах вспыхнули пожары.

Ликвидация последствий удара продолжается. На местах разворачиваются палатки для дополнительной помощи.

Мэр Одессы Геннадий Труханов уточнил, что последствия есть в разных районах областного центра. Он отметил, что утром будут работать районные оперативные штабы, где жители смогут получить консультации и подать документы на оформление помощи.

ДОПОЛНЕНО В 07:40. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что травмы получили 15 человек. В одной из многоэтажек спасатели вместе со службами взаимодействия эвакуировали более 200 человек.

От ГСЧС развернут пункт несокрушимости.

РФ массированно атаковала Одессу ударными БпЛА: погибли два человека, есть пострадавшие
Фото: ГСЧС
РФ массированно атаковала Одессу ударными БпЛА: погибли два человека, есть пострадавшие
Фото: ГСЧС
РФ массированно атаковала Одессу ударными БпЛА: погибли два человека, есть пострадавшие
Фото: ДСНС
РФ массированно атаковала Одессу ударными БпЛА: погибли два человека, есть пострадавшие
Фото: ГСЧС
РФ массированно атаковала Одессу ударными БпЛА: погибли два человека, есть пострадавшие
Фото: Telegram-канал Геннадия Труханова
РФ массированно атаковала Одессу ударными БпЛА: погибли два человека, есть пострадавшие
Фото: Telegram-канал Геннадия Труханова
РФ массированно атаковала Одессу ударными БпЛА: погибли два человека, есть пострадавшие
Фото: Telegram-канал Геннадия Труханова
РФ массированно атаковала Одессу ударными БпЛА: погибли два человека, есть пострадавшие
Фото: Одесская ОВА
РФ массированно атаковала Одессу ударными БпЛА: погибли два человека, есть пострадавшие
Фото: Одесская ОВА
РФ массированно атаковала Одессу ударными БпЛА: погибли два человека, есть пострадавшие
Фото: Одесская ОВА
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