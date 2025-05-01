РФ массированно атаковала Одессу ударными БпЛА: погибли два человека, есть пострадавшие

Минимум пять человек получили ранения, заявили в ОВА

Последствия атаки (Фото: Одесская ОВА)

В ночь на 1 мая россияне в очередной раз атаковали Одессу ударными беспилотниками, в результате чего есть погибшие и раненые. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, жертвами атаки стали два человека. Еще пятеро – получили ранения. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Кипер рассказал, что в городе повреждены многоэтажки, частные дома, супермаркет, школа и легковые автомобили. В некоторых местах вспыхнули пожары.

Ликвидация последствий удара продолжается. На местах разворачиваются палатки для дополнительной помощи.

Мэр Одессы Геннадий Труханов уточнил, что последствия есть в разных районах областного центра. Он отметил, что утром будут работать районные оперативные штабы, где жители смогут получить консультации и подать документы на оформление помощи.

ДОПОЛНЕНО В 07:40. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что травмы получили 15 человек. В одной из многоэтажек спасатели вместе со службами взаимодействия эвакуировали более 200 человек.

От ГСЧС развернут пункт несокрушимости.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ДСНС

Фото: ГСЧС

Фото: Telegram-канал Геннадия Труханова

Фото: Telegram-канал Геннадия Труханова

Фото: Telegram-канал Геннадия Труханова

Фото: Одесская ОВА

Фото: Одесская ОВА

Фото: Одесская ОВА

Поздним вечером 21 апреля РФ попала по жилой застройке в густонаселенном районе Одессы.

В ночь на 23 апреля Россия в очередной раз атаковала Одессу ударными беспилотниками.