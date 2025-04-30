Сбили 50 "шахедов": военные рассказали о работе ПВО во время атаки на Днепр и Харьков

Вечером 29-го и в ночь на 30 апреля россияне атаковали Украину 108 беспилотниками

Охота на шахеды (Фото: Сухопутные войска)

В ночь на 30 апреля российские оккупационные войска атаковали Украину более чем сотней беспилотников, основными целями были Днепр и Харьков. Противовоздушная оборона сбила 50 "шахедов", сообщили в Командовании Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

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По данным военных, РФ атаковала 108 беспилотниками из Курска, Приморско-Ахтарска и временно оккупированного Крыма.

Основными направлениями удара были Днепр и Харьков.

По состоянию на 11:30 подтверждены сбития 50 "шахедов" на востоке, севере, юге и в центре страны. 22 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны без негативных последствий на земле.

Пострадали Днепропетровская и Харьковская области.