Федоров рассказал о "е-баллах" для военных: Могут обменять их на дроны и другое оружие

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров на конференции Defence Tech Era рассказал, что "е-баллы", которые украинские военные получают за уничтожение техники и личного состава армии РФ, являются частью бонусной программы "Армия дронов. Бонус", передает корреспондент Суспильного. Они могут обменять эти баллы на беспилотники и другое оборудование.

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"Коротко: уничтожай цели, зарабатывай баллы, получай дроны. За поражение танка насчитывается 20 баллов, за его уничтожение – 40. За ликвидацию пехоты – шесть баллов, за уничтожение РСЗО – до 50 баллов, в зависимости от калибра", – сказал Федоров.

Относительно работы системы "е-баллов", Федоров пояснил, что после поражения цели необходимо загрузить несколько видео под подтверждением системы ситуационной осведомленности Delta.

"После верификации в конце месяца украинские подразделения попадают в рейтинг и могут потратить "е-баллы" на маркетплейсе Brave1. Выбор очень широк и имеет разную стоимость в виртуальных токенах. Например, FPV-дроны от двух баллов по 7-дюймовым моделям или 6 баллов по FPV-дронам". Vampire – стоят 43 балла", – добавил он.

Министр также отметил, что на сегодня 90% всех беспилотных подразделений ВСУ принимают участие в программе "Армия дронов. Бонус", а с ее развитием был введен как общий рейтинг, так и рейтинг за уничтожение "конкретных целей".

"По факту, на основе этого мы построили на базе Brave1 небольшой отдел математики войны, где можем анализировать эти данные и делать какие-то выводы", – подытожил Федоров.