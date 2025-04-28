Федоров рассказал о "е-баллах" для военных: Могут обменять их на дроны и другое оружие
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров на конференции Defence Tech Era рассказал, что "е-баллы", которые украинские военные получают за уничтожение техники и личного состава армии РФ, являются частью бонусной программы "Армия дронов. Бонус", передает корреспондент Суспильного. Они могут обменять эти баллы на беспилотники и другое оборудование.
"Коротко: уничтожай цели, зарабатывай баллы, получай дроны. За поражение танка насчитывается 20 баллов, за его уничтожение – 40. За ликвидацию пехоты – шесть баллов, за уничтожение РСЗО – до 50 баллов, в зависимости от калибра", – сказал Федоров.
Относительно работы системы "е-баллов", Федоров пояснил, что после поражения цели необходимо загрузить несколько видео под подтверждением системы ситуационной осведомленности Delta.
"После верификации в конце месяца украинские подразделения попадают в рейтинг и могут потратить "е-баллы" на маркетплейсе Brave1. Выбор очень широк и имеет разную стоимость в виртуальных токенах. Например, FPV-дроны от двух баллов по 7-дюймовым моделям или 6 баллов по FPV-дронам". Vampire – стоят 43 балла", – добавил он.
Министр также отметил, что на сегодня 90% всех беспилотных подразделений ВСУ принимают участие в программе "Армия дронов. Бонус", а с ее развитием был введен как общий рейтинг, так и рейтинг за уничтожение "конкретных целей".
"По факту, на основе этого мы построили на базе Brave1 небольшой отдел математики войны, где можем анализировать эти данные и делать какие-то выводы", – подытожил Федоров.
- По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 28 апреля 2025 года украинские военные ликвидировали 949 800 российских оккупантов, 10 723 танков, 22 338 боевых бронированных машин, 27 038 артиллерийских систем, 1373 РСЗО и другой военной техники.