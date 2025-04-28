Украина производит 95% БпЛА, которыми уничтожено 77 000 российских целей в марте – Сибига
Украина производит 95% дронов, которыми были уничтожены 77 000 российских целей на фронте только в марте 2025 года. Об этом в X заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.
"Украина расширила свою оборонную промышленность в шесть раз и теперь удовлетворяет примерно 40% своих военных нужд самостоятельно", – сказал он.
Сибига добавил, что Украина производит 95% дронов, которыми были уничтожены 77 000 российских целей на фронте только в марте 2025 года.
"Этот показатель на 10% выше, чем в феврале, и мощность украинских дронов растет с каждой неделей. В общем, до трех четвертей целей на линии фронта уничтожаются с помощью беспилотников", – отметил глава МИД.
- За февраль 2025-го Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в войске более 100 новых образцов вооружения и военной техники, 90% – украинского производства.
- 7 апреля Минобороны допустило к использованию в Силах обороны наземный роботизированный комплекс с пулеметом D-21-12R украинского производства.
- 17 апреля ведомство кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны наземный дрон-амфибию UNEX UGV украинского производства.