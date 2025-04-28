Украина производит 95% БпЛА, которыми уничтожено 77 000 российских целей в марте – Сибига

Дрон ВСУ (Фото: Птахи Мадяра/Telegram)

Украина производит 95% дронов, которыми были уничтожены 77 000 российских целей на фронте только в марте 2025 года. Об этом в X заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

"Украина расширила свою оборонную промышленность в шесть раз и теперь удовлетворяет примерно 40% своих военных нужд самостоятельно", – сказал он.

Сибига добавил, что Украина производит 95% дронов, которыми были уничтожены 77 000 российских целей на фронте только в марте 2025 года.

"Этот показатель на 10% выше, чем в феврале, и мощность украинских дронов растет с каждой неделей. В общем, до трех четвертей целей на линии фронта уничтожаются с помощью беспилотников", – отметил глава МИД.