В ВСУ допустили новый украинский беспилотник-амфибию: характеристики

В Минобороны заявили, что во время демонстрации эта бронеамфибия проехала по керамической тарелке и чашке с кофе, при этом не повредив их

Платформа UNEX UGV (Коллаж: Минобороны)

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны наземный дрон-амфибию UNEX UGV украинского производства. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

UNEX UGV – это дистанционно управляемая самоходная бронированная платформа, построенная на специальном шасси, которое "обеспечивает исключительную мобильность в самых сложных условиях", отмечают в МО.

Заявлено, что эта платформа легко передвигается по воде, плавням, болоту, трясине, песку, сложной поверхности и льду.

"Распределение веса между осями и широкие шины оказывают давление на поверхность меньше, чем нога пехотинца. Благодаря этому платформа не активирует мины, предназначенные для поражения автомобильной и бронированной техники", – рассказали в ведомстве.

В Минобороны отметили, что во время демонстрации эта бронеамфибия проехала по керамической тарелке и чашке с кофе, не повредив их.

Также МО приводит следующие характеристики этой платформы:

→ преодолевает водные препятствия, поваленные деревья, большие камни, рвы;

→ может выезжать из воды на лед;

→ работает в сложных погодных условиях при разных температурах;

→ устойчива к системам радиоэлектронной борьбы, имеет "надежную систему радиоуправления", программируемый автопилот, "мощные аккумуляторы".

Кроме того, пишет ведомство, UNEX UGV можно производить в различных модификациях – с боевым модулем, системой РЭБ, для выполнения задач по логистике, эвакуации, разминированию и т.д.

В целом с начала полномасштабного российского вторжения МО кодифицировало и допустило к использованию в Силах обороны почти 80 наземных дронов украинского производства, из них 15 – в 2025 году, сообщил замминистра Валерий Чуркин.

"Наземные роботизированные комплексы выполняют широкий спектр задач: проводят штурмовые и оборонные действия, разведку, минирование и разминирование, наблюдение, логистические задачи, осуществляют эвакуацию. Силы обороны уже имеют опыт проведения военных миссий (отражения штурмов) с помощью наземных роботов и воздушных дронов", – рассказал чиновник.