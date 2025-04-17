В ВСУ допустили новый украинский беспилотник-амфибию: характеристики
Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны наземный дрон-амфибию UNEX UGV украинского производства. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.
UNEX UGV – это дистанционно управляемая самоходная бронированная платформа, построенная на специальном шасси, которое "обеспечивает исключительную мобильность в самых сложных условиях", отмечают в МО.
Заявлено, что эта платформа легко передвигается по воде, плавням, болоту, трясине, песку, сложной поверхности и льду.
"Распределение веса между осями и широкие шины оказывают давление на поверхность меньше, чем нога пехотинца. Благодаря этому платформа не активирует мины, предназначенные для поражения автомобильной и бронированной техники", – рассказали в ведомстве.
В Минобороны отметили, что во время демонстрации эта бронеамфибия проехала по керамической тарелке и чашке с кофе, не повредив их.
Также МО приводит следующие характеристики этой платформы:
→ преодолевает водные препятствия, поваленные деревья, большие камни, рвы;
→ может выезжать из воды на лед;
→ работает в сложных погодных условиях при разных температурах;
→ устойчива к системам радиоэлектронной борьбы, имеет "надежную систему радиоуправления", программируемый автопилот, "мощные аккумуляторы".
Кроме того, пишет ведомство, UNEX UGV можно производить в различных модификациях – с боевым модулем, системой РЭБ, для выполнения задач по логистике, эвакуации, разминированию и т.д.
В целом с начала полномасштабного российского вторжения МО кодифицировало и допустило к использованию в Силах обороны почти 80 наземных дронов украинского производства, из них 15 – в 2025 году, сообщил замминистра Валерий Чуркин.
"Наземные роботизированные комплексы выполняют широкий спектр задач: проводят штурмовые и оборонные действия, разведку, минирование и разминирование, наблюдение, логистические задачи, осуществляют эвакуацию. Силы обороны уже имеют опыт проведения военных миссий (отражения штурмов) с помощью наземных роботов и воздушных дронов", – рассказал чиновник.
- 27 февраля Минобороны допустило к эксплуатации универсальный наземный роботизированный комплекс "Гулливер".
- За февраль МО кодифицировало и допустило в эксплуатацию в армии более 100 новых образцов вооружения и военной техники, 90% – украинского производства.
- 7 апреля Минобороны допустило к использованию в Силах обороны наземный роботизированный комплекс с пулеметом D-21-12R украинского производства.