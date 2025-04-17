До ЗСУ допустили новий український безпілотник-амфібію: характеристики

В Міноборони заявили, що під час демонстрації ця бронеамфібія проїхала по керамічній тарілці та чашці з кавою, при цьому не пошкодивши їх

Платформа UNEX UGV (Колаж: Міноборони)

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони наземний дрон-амфібію UNEX UGV українського виробництва. Про це повідомили в оборонному відомстві.

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UNEX UGV – це дистанційно керована самохідна броньована платформа, збудована на спеціальному шасі, що "забезпечує виняткову мобільність у найскладніших умовах", зауважують в МО.

Заявлено, що ця платформа легко пересувається по воді, плавнях, болоту, трясовині, піску, складній поверхні та кризі.

"Розподіл ваги між осями та широкі шини створюють тиск на поверхню менший, ніж нога піхотинця. Завдяки цьому платформа не активує міни, призначені для ураження автомобільної та броньованої техніки", – розповіли у відомстві.

В Міноборони зазначили, що під час демонстрації ця бронеамфібія проїхала по керамічній тарілці та чашці з кавою, при цьому не пошкодивши їх.

Також МО наводить такі характеристики цієї платформи:

→ долає водні перешкоди, повалені дерева, великі каміння, рови;

→ може виїжджати з води на кригу;

→ працює у складних погодних умовах за різних температур;

→ стійка до систем радіоелектронної боротьби, має "надійну систему радіоуправління", програмований автопілот, "потужні акумулятори".

Окрім цього, пише відомство, UNEX UGV можна виготовляти у різних модифікаціях – з бойовим модулем, системою РЕБ, для виконання завдань з логістики, евакуації, розмінування тощо.

Загалом з початку повномасштабного російського вторгнення МО кодифікувало і допустило до використання у Силах оборони майже 80 наземних дронів українського виробництва, з них 15 – у 2025 році, повідомив заступник міністра Валерій Чуркін.

"Наземні роботизовані комплекси виконують широкий спектр завдань: проводять штурмові та оборонні дії, розвідку, мінування та розмінування, спостереження, логістичні завдання, здійснюють евакуацію. Сили оборони вже мають досвід проведення військових місій (відбиття штурмів) за допомогою наземних роботів і повітряних дронів", – розповів чиновник.