До використання в ЗСУ допустили роботизований комплекс з кулеметом – фото

Робот виконує завдання зі спостереження, патрулювання, вогневої підтримки, ураження живої сили та легкоброньованої техніки

Українські військові (Ілюстративне фото: Генштаб)

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони наземний роботизований комплекс D-21-12R українського виробництва. Про це повідомило Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки оборонного відомства.

Наземний роботизований комплекс оснащений великокаліберним кулеметом.

Він може виконувати широку лінійку завдань зі спостереження, патрулювання, вогневої підтримки підрозділів, ураження живої сили та легкоброньованої техніки ворога тощо.

Комплекс має високу прохідність бездоріжжям, трясовиною та неглибокими водними перешкодами.

У Міноборони зазначили, що оператор керує діями робота, перебуваючи у захищеному укритті на значній відстані.

Фото: Міністерство оборони