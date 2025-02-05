Умєров: Україна розгортає роботизовані підрозділи у складі бойових бригад

Для створення роботизованих підрозділів враховано досвід бригад, які застосовують такі системи на полі бою, наголосив глава Міноборони

Рустем Умєров (Фото: Міністерство оборони)

Міністерство оборони запускає проєкт, що дозволить масштабувати застосування безпілотних наземних комплексів у війську. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

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За його словами, Україна збільшує обсяги виробництва цих систем та розгортає повноцінні роботизовані підрозділи у складі бойових бригад Збройних Сил України на лінії фронту.

Цей проєкт ґрунтується на досвіді випробувань, які проводилися від літа 2024 року у співпраці з військовослужбовцями, додав Умєров.

Безпілотні наземні комплекси довели свою здатність виконувати цілу низку бойових завдань:

→ реалізовувати наступальні та оборонні операції;

→ здійснювати логістичне забезпечення підрозділів;

→ проводити евакуацію поранених із поля бою;

→ мінувати та розміновувати території.

Очільник Міноборони наголосив, що для створення роботизованих підрозділів враховано досвід бригад, які застосовують такі системи на полі бою.

"Вкрай важливо, що основними постачальниками наземних роботизованих комплексів є провідні вітчизняні компанії. Українські виробники адаптували свої вироби до умов сучасної війни та рекомендацій бойових підрозділів Сил оборони", – стверджує Умєров.