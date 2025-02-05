Умєров: Україна розгортає роботизовані підрозділи у складі бойових бригад
Міністерство оборони запускає проєкт, що дозволить масштабувати застосування безпілотних наземних комплексів у війську. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
За його словами, Україна збільшує обсяги виробництва цих систем та розгортає повноцінні роботизовані підрозділи у складі бойових бригад Збройних Сил України на лінії фронту.
Цей проєкт ґрунтується на досвіді випробувань, які проводилися від літа 2024 року у співпраці з військовослужбовцями, додав Умєров.
Безпілотні наземні комплекси довели свою здатність виконувати цілу низку бойових завдань:
→ реалізовувати наступальні та оборонні операції;
→ здійснювати логістичне забезпечення підрозділів;
→ проводити евакуацію поранених із поля бою;
→ мінувати та розміновувати території.
Очільник Міноборони наголосив, що для створення роботизованих підрозділів враховано досвід бригад, які застосовують такі системи на полі бою.
"Вкрай важливо, що основними постачальниками наземних роботизованих комплексів є провідні вітчизняні компанії. Українські виробники адаптували свої вироби до умов сучасної війни та рекомендацій бойових підрозділів Сил оборони", – стверджує Умєров.
- У січні 2025 року Міноборони України допустило до експлуатації близько 130 нових зразків озброєння та військової техніки.
- 3 лютого стало відомо, що Міноборони допустило до використання у війську наземні роботизовані комплекси "Гімлі".