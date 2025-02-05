Умеров: Украина разворачивает роботизированные подразделения в составе боевых бригад

Для создания роботизированных подразделений учтен опыт бригад, применяющих такие системы на поле боя, подчеркнул глава Минобороны

Рустем Умеров (Фото: Министерство обороны)

Министерство обороны запускает проект, позволяющий масштабировать применение беспилотных наземных комплексов в армии. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

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По его словам, Украина увеличивает объем производства этих систем и разворачивает полноценные роботизированные подразделения в составе боевых бригад Вооруженных Сил Украины на линии фронта.

Этот проект основывается на опыте испытаний, которые проводились с лета 2024 года в сотрудничестве с военнослужащими, добавил Умеров.

Беспилотные наземные комплексы доказали свою способность выполнять целый ряд боевых задач:

→ реализовывать наступательные и оборонительные операции;

→ осуществлять логистическое обеспечение подразделений;

→ проводить эвакуацию раненых с поля боя;

→ минировать и разминировать территории.

Глава Минобороны подчеркнул, что для создания роботизированных подразделений учтен опыт бригад, применяющих такие системы на поле боя.

"Крайне важно, что основными поставщиками наземных роботизированных комплексов являются ведущие отечественные компании. Украинские производители адаптировали свои изделия к условиям современной войны и рекомендациям боевых подразделений Сил обороны", – утверждает Умеров.