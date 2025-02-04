Минобороны запускает в действие наземный роботизированный комплекс "Гимли": фото и функции

"Гимли" может оснащаться оружием и выполнять функции мобильного боевого модуля

Военный (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Сил обороны линейку наземных роботизированных комплексов "Гимли". Об этом сообщило Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

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НРК "Гимли" – универсальная беспилотная платформа, предназначенная для выполнения широкого спектра задач в сложных условиях боевых действий высокой интенсивности.

В зависимости от комплектации и навесного оборудования такие роботы выполняют задачи по эвакуации и перемещению людей, перевозке боеприпасов, имущества, другие важные задачи по обеспечению и поддержке.

Кроме того, НРК "Гимли" может оснащаться оружием и выполнять функции мобильного боевого модуля.

Роботы "Гимли" небольшого размера, благодаря чему их легко транспортировать. Оборудованы бесшумным электрическим двигателем. Полного заряда аккумуляторов хватает на несколько часов непрерывной работы.

"Гимли" способны выполнять задачи как днем, так и ночью, отметили в Минобороны.

Фото: Минобороны

2 ноября 2024 года Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках боевой модуль "Таврия" – турель с дистанционным управлением, имеющую два пулемета.

14 ноября Минобороны кодифицировало и допустило к применению в Силах обороны турель "Пернач" украинского производства.

18 декабря Минобороны допустил к эксплуатации украинский бесшумный транспортер CRAB-LS.