Міноборони запускає в дію наземний роботизований комплекс "Гімлі": фото та функції

"Гімлі" може оснащуватись зброєю і виконувати функції мобільного бойового модуля

Військовий (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до використання у підрозділах Сил оборони лінійку наземних роботизованих комплексів "Гімлі". Про це повідомило Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

НРК "Гімлі" – універсальна безпілотна платформа, призначена для виконання широкого спектра завдань у складних умовах бойових дій високої інтенсивності.

Залежно від комплектації та навісного устаткування такі роботи виконують завдання з евакуації та переміщення людей, перевезення боєприпасів, майна, інші важливі завдання із забезпечення та підтримки.

Крім того, НРК "Гімлі" може оснащуватись зброєю і виконувати функції мобільного бойового модуля.

Роботи "Гімлі" мають невеликі розміри, завдяки яким їх легко транспортувати. Обладнані безшумним електричним двигуном. Повного заряду акумуляторів вистачає на кілька годин безперервної роботи.

"Гімлі" здатні виконувати завдання як удень, так і вночі, зазначили в Міноборони.

Фото: Міноборони

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