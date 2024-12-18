Міноборони допустило до експлуатації український безшумний транспортер CRAB-LS

В Україні кодифікували і допустили до постачання універсальний наземний роботизований комплекс CRAB-LS вітчизняного виробництва. Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки, передає Міноборони.

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CRAB-LS призначений для виконання завдань насамперед логістичного забезпечення. Він може підвозити на позиції необхідних засобів, боєприпасів, спорядження та евакуювати поранених. Також його можна використовувати для встановлення бойових модулів і як транспортер у небезпечних зонах.

Комплекс має безшумний високотяговий електричний двигун, всюдихідні шини, що дозволяють долати піщані насипи, болотисті ділянки, неглибокі рови й перешкоди.

Комплекси CRAB-LS вже виконують у Силах оборони різні завдання. Вони евакуювали десятки поранених і доставили десятки тонн боєкомплектів і провізії у районі інтенсивних бойових дій. Також є приклад застосування платформи як наземного дрона-камікадзе.