До постачання у ЗСУ допустили український бронетранспортер Oncilla-Shturm – фото

Машина має на озброєнні дистанційно керований бойовий модуль з великокаліберним кулеметом

Бронемашина (Фото: Міністерство оборони)

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації бронетранспортер Oncilla-Shturm українського виробництва. Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

Ця бронемашина вітчизняного виробництва призначена для виконання широкого спектра завдань.

Бронетранспортер вміщує трьох членів екіпажу і шістьох стрільців. Він оснащений автоматичною коробкою передач та потужним турбодизельним двигуном, які у поєднанні надають бронетранспортеру хороші ходові та швидкісні характеристики. Запасу пального вистачає на понад 700 км шляху.

У Міноборони зазначили, що броня та конструктивна особливість Oncilla-Shturm забезпечують захист екіпажу та десанту під час обстрілу зі стрілецької зброї, від уламків і наїзду на вибухонебезпечні предмети.

Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков заявив, що ця бронемашина демонструє прогрес України у створенні техніки, що відповідає сучасним потребам поля бою.

"Її надійність та функціональність дозволяють нашим військовим виконувати бойові завдання в умовах високої складності, забезпечуючи захист особового складу та ефективність операцій", – наголосив він.

Стандартне обладнання бронетранспортера включає автоматичну систему підпомпування шин, гідравлічний підсилювач керма, систему кондиціонування повітря з додатковою функцією обігріву, автоматичну систему пожежогасіння тощо. Озброєння – дистанційно керований бойовий модуль з великокаліберним кулеметом.

Зазначається, що бронетранспортер може виготовлятися у кількох модифікаціях.