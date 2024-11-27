К поставке в ВСУ был допущен украинский бронетранспортер Oncilla-Shturm – фото

Машина имеет на вооружении дистанционно управляемый боевой модуль с крупнокалиберным пулеметом

Бронемашина (Фото: Министерство обороны)

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации бронетранспортер Oncilla-Shturm украинского производства. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Эта бронемашина отечественного производства предназначена для выполнения широкого спектра задач.

Бронетранспортер вмещает трех членов экипажа и шестерых стрелков. Он оснащен автоматической коробкой передач и мощным турбодизельным двигателем, которые в сочетании предоставляют бронетранспортеру хорошие ходовые и скоростные характеристики. Запаса топлива хватает более чем на 700 км пути.

В Минобороны отметили, что броня и конструктивная особенность Oncilla-Shturm обеспечивают защиту экипажа и десанта при обстреле из стрелкового оружия, обломках и наезде на взрывоопасные предметы.

Заместитель министра обороны Дмитрий Клименков заявил, что эта бронемашина демонстрирует прогресс Украины в создании техники, отвечающей современным потребностям поля боя.

"Ее надежность и функциональность позволяют нашим военным выполнять боевые задачи в условиях высокой сложности, обеспечивая защиту личного состава и эффективность операций", — подчеркнул он.

Стандартное оборудование бронетранспортера включает в себя автоматическую систему подкачки шин, гидравлический усилитель руля, систему кондиционирования воздуха с дополнительной функцией обогрева, автоматическую систему пожаротушения и т.д. Вооружение – дистанционно управляемый боевой модуль с крупнокалиберным пулеметом.

Отмечается, что бронетранспортер может производиться в нескольких модификациях.