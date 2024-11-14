В ВСУ допустили украинскую турель "Пернач" – характеристики

"Пернач" (Фото: Минобороны)

Министерство обороны кодифицировало и допустило к применению в Силах обороны турель "Пернач" украинского производства.

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Дистанционно управляемый модуль состоит из пулемета калибра 7.62 миллиметров и блока системы управления с аккумулятором и камерой, добавило ведомство.

Управление турелью осуществляется из безопасного укрытия – для этого предусмотрены пульт и FPV-очки, на которые передается изображение "от первого лица" с видеокамеры на модуле, пояснило ведомство.

Ранее, 2 ноября, Минобороны допустило к эксплуатации в войсках боевой модуль "Таврия" – турель с дистанционным управлением, оборудованная двумя пулеметами, в том числе крупнокалиберным.

26 августа Минобороны одобрило эксплуатацию в армии универсального логистического робота BoarTAC, на который можно устанавливать пулемет.

21 октября военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады показали работу TerMIT, который способен перевозить раненых и имеет съемную гранатометную турель.

23 октября МО кодифицировало и разрешило использовать в подразделениях Сил обороны беспилотный наземный роботизированный комплекс "Тарган".