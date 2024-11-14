В ВСУ допустили украинскую турель "Пернач" – характеристики
"Пернач" (Фото: Минобороны)

Министерство обороны кодифицировало и допустило к применению в Силах обороны турель "Пернач" украинского производства.

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Дистанционно управляемый модуль состоит из пулемета калибра 7.62 миллиметров и блока системы управления с аккумулятором и камерой, добавило ведомство.

Управление турелью осуществляется из безопасного укрытия – для этого предусмотрены пульт и FPV-очки, на которые передается изображение "от первого лица" с видеокамеры на модуле, пояснило ведомство.

Ранее, 2 ноября, Минобороны допустило к эксплуатации в войсках боевой модуль "Таврия" – турель с дистанционным управлением, оборудованная двумя пулеметами, в том числе крупнокалиберным.

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