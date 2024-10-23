Минобороны одобрило поставки в ВСУ роботизированного "Таракана" – фото

Новый украинский робот может перевозить до двух центнеров разных грузов

Украинский робот-грузчик "Таракан". (Фото: Министерство обороны Украины)

Министерство обороны кодифицировало и разрешило использовать в подразделениях Сил обороны беспилотный наземный роботизированный комплекс "Таракан", разработанный украинскими инженерами. Об этом 23 октября сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

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Робот имеет небольшие размеры, говорят в Минобороны. Благодаря компактности его можно перевозить в микроавтобусе или автоприцепе.

"Таракан" способен возить до 200 кг вооружения, провианта и медсредств для нужд военных.

Бесшумный электрический двигатель, большие резиновые колеса и особенности конструкции позволяют двигаться по полю боя незаметно на значительное расстояние, добавили в ведомстве.