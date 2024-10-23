Міноборони схвалило постачання до ЗСУ роботизованого "Таргана" – фото

Новий український робот може перевозити до двох центнерів різних вантажів

Український робот-вантажник "Тарган". (Фото: Міністерство оборони України)

Міністерство оборони кодифікувало та дозволило до використання у підрозділах Сил оборони безпілотний наземний роботизований комплекс "Тарган", розроблений українськими інженерами. Про це 23 жовтня повідомила пресслужба оборонного відомства.

Робот має невеликі розміри, кажуть у Міноборони. Завдяки компактності його можна перевозити у мікроавтобусі або в автопричепі.

"Тарган" здатен возити до 200 кг озброєння, провіанту та медзасобів для потреб військових.

Безшумний електричний двигун, великі гумові колеса та особливості конструкції дозволяють рухатись полем бою непомітно на значну відстань, додали у відомстві.