Міноборони схвалило постачання до ЗСУ роботизованого "Таргана" – фото
Міністерство оборони кодифікувало та дозволило до використання у підрозділах Сил оборони безпілотний наземний роботизований комплекс "Тарган", розроблений українськими інженерами. Про це 23 жовтня повідомила пресслужба оборонного відомства.
Робот має невеликі розміри, кажуть у Міноборони. Завдяки компактності його можна перевозити у мікроавтобусі або в автопричепі.
"Тарган" здатен возити до 200 кг озброєння, провіанту та медзасобів для потреб військових.
Безшумний електричний двигун, великі гумові колеса та особливості конструкції дозволяють рухатись полем бою непомітно на значну відстань, додали у відомстві.
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