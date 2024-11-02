Минобороны допустило в ВСУ боевую турель "Таврия" – характеристики

С помощью системы можно вести прицельный огонь по движущимся объектам

Фото: Минобороны

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках боевой модуль "Таврия" – турель с дистанционным управлением, имеющая два пулемета, в частности крупнокалиберный. Об этом сообщило именно оборонное ведомство.

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Такая Таврия может устанавливаться на боевые бронированные машины или на наземные роботизированные платформы, отметило МО.

Ведомство приводит следующие характеристики:

→ турель с помощью системы управления захватывает и сопровождает цели – и может вести прицельный огонь по движущимся объектам;

→ может работать как днем, так и ночью:

→ модуль защищен бронезащитой, способной выдерживать попадание шаров из стрелкового оружия и защищать от обломков.

Если "Таврия" устанавливается на бронетехнику, то пульт управления и монитор оператора размещается внутри машины – это обеспечивает дополнительную защиту военного-оператора во время боя, отметило Минобороны.

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