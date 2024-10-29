Минобороны и Минцифры законтрактовали 1,8 млн дронов для войска на два года.

Украинский военный с беспилотником (Иллюстративное фото: 71 отдельная егерская бригада ДШВ)

На 2024-2025 годы Министерство обороны совместно с Минцифры законтрактовали 1,8 млн дронов на почти 147 млрд грн. Об этом сообщило само оборонное ведомство.

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По его данным, в течение 10 месяцев 2024-го два министерства законтрактовали 1,6 млн дронов разных типов более чем на 114 млрд грн – и поставщики уже выполнили заказ на 1,28 млн БпЛА на более 81 млрд грн, а до конца года планируется поставка еще 366 940 беспилотников.

Речь идет о широком спектре моделей, выполняющих различные задачи на поле боя: глубинные ударные дроны (Deepstrike-камикадзе), FPV-камикадзе, разведывательные коптеры типа DJI Mavic, разведывательные самолеты и дроны-крылья, а также ударные коптеры и самолеты.

Минобороны отметило, что столь широкая функциональная спецификация беспилотников обеспечивает "надежную поддержку боевых подразделений, помогая быстрее реагировать на тактические и стратегические вызовы".

А на 2025 год МО совместно с Минцифрой уже законтрактовали 155 205 беспилотников на 32,33 млрд грн – в эти контракты вошли дроны всех основных типов. Среди прочего, речь идет о глубинных ударных и FPV-камикадзе, разведывательных БПЛА, что позволит расширить технические возможности войска на фронте.

В целом, на 2024-2025 годы два ведомства подписали контракты на поставку 1,8 млн дронов на почти 147 млрд грн.

Такие договоры отдельно заключают и другие составляющие Сил обороны (Министерство внутренних дел, полиция, Национальная гвардия и Служба безопасности Украины), а также беспилотники закупают напрямую воинские части и силами волонтерских организаций, подытожило МО.