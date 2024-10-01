Украина способна производить 4 млн дронов в год, уже законтрактовано 1,5 млн – Зеленский
Украина способна ежегодно производить 4 млн беспилотников, уже законтрактовано производство 1,5 млн дронов, сообщил президент Владимир Зеленский, выступая на втором Международном форуме оборонных индустрий.
"Общее количество дронов, которые мы сейчас в Украине способны производить ежегодно, – 4 млн, и уже более 1,5 млн законтрактовано", – заявил он.
Ранее днем премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства заявил, что Украина в 2024-м произведет 1,5 млн беспилотников.
В феврале 2024-го глава Минцифры, вице-премьер Михаил Федоров сообщал, что в 2024 году Украина достигнет цели производства 1 млн дронов в год. Также он заявлял, что 90% беспилотников, которые сейчас страна использует на поле боя, ее производства.
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- 16 сентября президент Зеленский заявил, что Украина знает, как сделать, чтобы ограничения на компоненты для дронов от крупнейших государств-экспортеров не стали критическими для нее. Конкретики он тогда не привел.