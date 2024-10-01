Украина производит 15 САУ "Богдана" ежемесячно, бывает и 20 единиц – Зеленский
Украина производит 15 самоходных артиллерийских установок "Богдана" ежемесячно, сообщил президент Владимир Зеленский, выступая на втором Международном форуме оборонных индустрий.
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"Мы делаем наши "Богданы" – полтора десятка ежемесячно, бывает 20", – заявил глава государства.
В апреле Зеленский сообщал, что Украина увеличила производство до 10 таких САУ в месяц.
Уже в июле президент отмечал, что Украина вышла на темпы производства "Богдан", позволяющие говорить о лидерстве в Европе в этом сегменте.
- 2С22 "Богдана" – украинская колесная самоходная гаубица. Стала первой украинской САУ, разработанной под натовский калибр 155 мм. Дальность стрельбы: 40-42 км осколочно-фугасным, 45-60 км активно-реактивным снарядом.
- 15 сентября 2024 года глава Минобороны Дании сообщил, что страна заказала в Украине 18 таких САУ для ВСУ в июле – и сейчас защитники уже получили системы.