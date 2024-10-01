Украина производит 15 САУ "Богдана" ежемесячно, бывает и 20 единиц – Зеленский

В апреле озвучивалось число в 10 единиц

САУ "Богдана" (Фото: АрмияInform)

Украина производит 15 самоходных артиллерийских установок "Богдана" ежемесячно, сообщил президент Владимир Зеленский, выступая на втором Международном форуме оборонных индустрий.

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"Мы делаем наши "Богданы" – полтора десятка ежемесячно, бывает 20", – заявил глава государства.

В апреле Зеленский сообщал, что Украина увеличила производство до 10 таких САУ в месяц.

Уже в июле президент отмечал, что Украина вышла на темпы производства "Богдан", позволяющие говорить о лидерстве в Европе в этом сегменте.