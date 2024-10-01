Україна виробляє 15 САУ "Богдана" щомісяця, буває і 20 одиниць – Зеленський

У квітні озвучувалося число у 10 одиниць

САУ "Богдана" (Фото: АрміяInform)

Україна виробляє 15 самохідних артилерійських установок "Богдана" щомісяця, повідомив президент Володимир Зеленський під час виступу на другому Міжнародному форумі оборонних індустрій.

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"Ми робимо наші "Богдани" – півтора десятка щомісяця, буває 20", – заявив голова держави.

У квітні Зеленський повідомляв, що Україна збільшила виробництво до 10 таких САУ на місяць.

Вже у липні президент зазначав, що Україна вийшла на темпи виробництва "Богдан", які дозволяють говорити про лідерство у Європі в цьому сегменті.