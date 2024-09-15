"В Європі зайняло б декілька років". Данія замовила в Україні 18 "Богдан" у липні – зараз вже у ЗСУ

Міністр оборони країни вважає, що треба заохотити європейські країни фінансувати виробництво в Україні – в майбутньому це допоможе менше залежати від Заходу

САУ "Богдана" (Фото: EPA)

Данія замовила в Україні 18 самохідних артилерійських установок "Богдана" для ЗСУ у липні – і вже цими вихідними захисники отримали системи, повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр оборони Королівства Данія Трольс Лунд Пульсен. Про це він розповів під час конференції Ялтинської європейської стратегії (YES), повідомив журналіст LIGA.net.

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За словами Пульсена, у березні він бачився у Києві з міністром оборони Рустемом Умєровим та президентом Володимиром Зеленським – тоді в України була потреба у можливості виробляти більше власної зброї завдяки своїй оборонній промисловості.

Йшлося як про ракети та безпілотники, так і про самохідні артилерійські системи "Богдана" – і угода на відшкодування грошей за 18 таких систем, зроблених в Україні, була першим укладеним договором між українською та данською сторонами, пояснив міністр.

За оцінкою посадовця, купівля 18 артсистем у Європі потребує декілька років на їх постачання.

Але з "Богданою" вийшло інакше: Данія розмістила замовлення у липні, і вже цими вихідними 18 цих систем були передані українським військовим, що є "дивовижною швидкістю", заявив Пульсен.

Також він зауважив, що набагато дешевше виробляти таке озброєння в Україні, а ще технічне обслуговування і запасні частини теж можуть робитися безпосередньо у країні.

На думку міністра, наразі шлях полягає в тому, щоб заохотити європейські країни фінансувати виробництво в Україні – і це знадобиться у майбутньому, щоб Україна не була настільки залежною від допомоги Заходу.

У такий спосіб, виділення більших фінансів на закупівлі в Україні та місцеве виробництво є шляхом вперед, щоб дати Україні "ідею бути вільною та незалежною країною в довгостроковій перспективі".

Данія першою у світі почала купувати зброю для ЗСУ в українських виробників.

У серпні уряд Данії анонсував новий пакет військової допомоги для України на близько $116,14 млн - гроші мають піти й на український ОПК.

У вересні колишній очільник Мінстратегпрому й нинішній позаштатний радник президента Камишін повідомив, що Україна почала виробництво снарядів калібру 155-мм (стандарт НАТО).

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