Данія анонсувала пакет військової допомоги на близько $116,14 млн: гроші підуть й на український ОПК

Президент Зеленський пише, що внесок Данії у фінансування виробництва зброї в Україні сягне $215 млн

Прапор Данії (Ілюстративне фото: iStock)

Уряд Данії анонсував новий пакет військової допомоги для України на близько 783 млн датських крон (близько $116,14 млн), його ще має затвердити фінансовий комітет парламенту країни. Відповідне повідомлення з'явилося на сайті Міністерства оборони країни.

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Данський уряд повідомив про новий пакет військової допомоги на близько $116,14 млн, що допоможе "задовольнити військові потреби України як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі".

Зазначається, що пакет склали на основі потреб та рекомендацій від України, діалогу з міжнародними партнерами та професійних рекомендацій від Міноборони.

Зокрема, заплановано збільшити до близько $44,5 млн "промисловий пул" для закупівель в оборонній промисловості, аби задовольнити потреби України у військовій підтримці. Також $16,6 млн заплановані на фінансування закупівель через український оборонно-промисловий комплекс у поточному році.

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Проте з оперативних та безпекових міркувань Данія не може надати детальну інформацію про повний вміст цього пакету, зауважують у повідомленні.

Виділення цієї допомоги ще має затвердити фінансовий комітет парламенту. Це буде вже 20-й такий пакет допомоги від Данії.

Президент Володимир Зеленький подякував народу та уряду Данії на чолі з прем'єр-міністеркою Метте Фредеріксен за підготовку цього пакету.

За його словами, загалом внесок Данії у фінансування виробництва зброї в Україні сягне $215 млн.

Данія першою у світі почала купувати зброю для ЗСУ в українських виробників. Зокрема, 11 липня держава замовила для України 18 самохідних артилерійських установок "Богдана".

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