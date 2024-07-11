Данія має віддати всі свої засоби ППО Україні – прем'єрка країни

Раніше Данія віддала Україні всю свою артилерію

Метте Фредеріксен (Фото: EPA)

Данія має віддати Україні усі свої засоби протиповітряної оборони, заявила прем'єр-міністерка країни Метте Фредеріксен під час саміту НАТО. Слова посадовиці передає Голос Америки.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Вона нагадала, що багато місяців тому Данія вирішила віддати усю свою артилерію Україні, оскільки там її застосують краще, ніж у Данії.

"І зараз ми повинні зробити те саме із ППО", – заявила прем'єрка.

У лютому 2023-го Данія передала Україні 19 самохідних артилерійських установок Caesar – всі, що у неї були.

10 липня 2024-го Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що Данія та Нідерланди почали передавати Києву винищувачі F-16 – вони з'являться в українському небі вже цього літа.

А 11 липня Данія, котра першою у світі почала купувати зброю для ЗСУ в українських виробників, замовила для України 18 самохідних артилерійських установок "Богдана".

11 липня НАТО опублікувало спільну декларацію ювілейного саміту, який проходить у Вашингтоні. Низка пунктів документа стосується України. Зокрема в декларації наголошується на невідворотності членства України в Альянсі. Також НАТО офіційно погодило військову допомогу Києву на 40 млрд євро протягом 2025 року.

Читайте також: Patriot та зміцнення безпеки на Чорному морі – Україна та Румунія уклали угоду