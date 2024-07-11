Незворотність членства та 40 млрд євро на 2025 рік. Що ухвалив саміт НАТО щодо України

Саміт НАТО (Фото: Ting Shen/EPA)

НАТО опублікувало спільну декларацію ювілейного саміту, який 9-11 липня проходить у Вашингтоні. Низка пунктів документа стосується України. Зокрема, в декларації наголошується на невідворотності членства України в Альянсі, також НАТО офіційно погодило військову допомогу Києву на 40 млрд євро протягом 2025 року.

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У ній йдеться, що шляхом пропорційних внесків члени Альянсу мають намір надати Україні мінімальне базове фінансування в розмірі 40 млрд євро протягом наступного року та забезпечити стійкий рівень допомоги з питань безпеки.

У документі стверджується, що майбутнє України – в НАТО, адже вона стає все більш оперативною та політично інтегрованою з Альянсом. Також у блоці вітають прогрес, якого держава досягла після Вільнюського саміту щодо реформ.

"Поки Україна продовжує цю життєво важливу роботу, ми продовжуватимемо підтримувати її на незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО. Ми ще раз підтверджуємо, що зможемо надіслати Україні запрошення приєднатися до Альянсу, коли члени НАТО погодяться й умови будуть виконані", – йдеться у декларації.

Крім цього, в документі оголосили про створення Служби допомоги та навчання в галузі безпеки для України (NSATU) для координації постачань військової техніки та підготовки військовослужбовців. Її мета – поставити безпекову допомогу Києву на міцну основу, забезпечуючи посилену, передбачувану та узгоджену підтримку.

Служба, яка діятиме в країнах Альянсу, підтримуватиме самооборону країни відповідно до Статуту ООН та сприятиме трансформації Сил безпеки та оборони України, забезпечуючи її подальшу інтеграцію з НАТО.

Також на саміті члени Альянсу підтримали створення Спільного центру аналізу, підготовки та навчання НАТО-Україна (JATEC), важливого стовпа практичної співпраці, щоб визначити та застосувати уроки війни Росії проти України та підвищити оперативну сумісність країни з НАТО.

9 липня у Вашингтоні стартував ювілейний саміт НАТО. У ньому бере участь президент Володимир Зеленський.

На церемонії відкриття президент США Джо Байден оголосив, що союзники передадуть Україні п’ять систем протиповітряної оборони.

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