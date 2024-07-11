Необратимость членства и 40 млрд евро на 2025 год. Что принял саммит НАТО по Украине

Саммит НАТО (Фото: Ting Shen/EPA)

НАТО опубликовало совместную декларацию юбилейного саммита, который 9-11 июля проходит в Вашингтоне. Ряд пунктов документа касается Украины. В частности, в декларации отмечается неотвратимость членства Украины в Альянсе, также НАТО официально согласовало военную помощь Киеву на 40 млрд евро в течение 2025 года.

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В ней говорится, что путем пропорциональных взносов члены Альянса намерены предоставить Украине минимальное базовое финансирование в размере 40 млрд евро в течение следующего года и обеспечить устойчивый уровень помощи в сфере безопасности.

В документе утверждается, что будущее Украины – в НАТО, ведь она становится все более оперативной и политически интегрированной с Альянсом. Также в блоке приветствуют прогресс, которого государство достигло после Вильнюсского саммита по реформам.

"Пока Украина продолжает эту жизненно важную работу, мы будем продолжать поддерживать ее на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО. Мы еще раз подтверждаем, что сможем прислать Украине приглашение присоединиться к Альянсу, когда члены НАТО согласятся и условия будут выполнены", – говорится в декларации.

Кроме того, в документе объявили о создании Службы помощи и обучения в области безопасности для Украины (NSATU) для координации поставок военной техники и подготовки военнослужащих. Ее цель – поставить помощь Киеву на прочную основу, обеспечивая усиленную, предполагаемую и согласованную поддержку.

Служба, действующая в странах Альянса, будет поддерживать самооборону страны в соответствии с Уставом ООН и будет способствовать трансформации Сил безопасности и обороны Украины, обеспечивая ее дальнейшую интеграцию с НАТО.

Также на саммите члены НАТО поддержали создание Совместного центра анализа, подготовки и обучения НАТО-Украина (JATEC), важного столба практического сотрудничества, чтобы определить и применить уроки войны России против Украины и повысить оперативную совместимость страны с НАТО.

9 июля в Вашингтоне стартовал юбилейный саммит НАТО. В нем участвует президент Владимир Зеленский.

На церемонии открытия президент США Джо Байден объявил, что союзники передадут Украине пять систем противовоздушной обороны.

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