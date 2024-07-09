Зеленский прибыл в Вашингтон на саммит НАТО

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для участия в юбилейном саммите НАТО. Об этом глава государства сообщил в видеообращении.

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"Бьемся за большее количество противовоздушной обороны для Украины. Я уверен, что будет. Бьемся за большее количество самолетов. F-16. Боремся, чтобы были. Бьемся за дополнительные гарантии безопасности для Украины – а это оружие и финансы, политическая поддержка", — заявил Зеленский.

Глава государства отметил, что Украина "бьется" за необходимые решительные действия Америки и Европы – то, что укрепит украинских военных. Он подчеркнул, что всегда делает и будет делать все, чтобы российский террор проиграл.

"И это нужно не только нашему государству – это всем нужно, буквально каждому партнеру, всем народам", — сказал он.

В преддверии саммита НАТО Столтенберг призвал к наращиванию военной помощи Киеву. Он также выразил надежду, что Украина станет членом Альянса в течение 10 лет.

9 июля CNN сообщило, что в проекте текста совместного коммюнике саммита НАТО путь Украины к вступлению в Альянс назвали "необратимым".

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