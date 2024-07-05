Столтенберг надеется, что Украина станет членом НАТО в течение 10 лет

Столтенберг призвал к наращиванию военной помощи Киеву, ведь это может ускорить завершение войны

Йенс Столтенберг (Фото: Teresa Suarez / EPA)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг надеется, что Украина станет полноправным членом Альянса в течение следующего десятилетия. Об этом он рассказал в интервью агентству DPA, передает Deutsche Welle.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

Кроме того, в преддверии саммита НАТО, который будет проходить 9-11 июля в Вашингтоне, Столтенберг призвал к наращиванию военной помощи Киеву. Он считает: чем сильнее будет эта поддержка, тем быстрее может закончиться война, развязанная Россией против Украины.

По словам генсека НАТО, российский диктатор Владимир Путин реализует в Украине стратегию затягивания времени в надежде ослабить решительность Запада.

"Путин считает, что сможет нас пересидеть. Мы должны убедить его в том, что он не сможет нас пересидеть, и тогда это создаст условия для окончания войны", — заявил он.

11 июня генсек Альянса Столтенберг сообщил, что во время саммита лидеры стран НАТО должны согласовать усиление роли Альянса в оказании военной помощи Украине и обсудить ответы на вызовы для безопасности от Китая.

18 июня генсек НАТО заявил, что от саммита в Вашингтоне не стоит ожидать конкретных дат по членству Украины в Альянсе, но будет "четкое сообщение о перспективах членства".

19 июня CNN сообщило, что США и ключевые союзники, в частности Великобритания, обсуждают, какие обязательства дать Украине о вступлении в НАТО на июльском саммите.

Читайте также: Зеленский: На саммите НАТО Украина подпишет новое сильное соглашение о безопасности