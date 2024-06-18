От саммита НАТО не стоит ожидать конкретных дат по вступлению Украины – генсек

Йенс Столтенберг надеется, что Альянс возьмет на себя координацию оборонной помощи, а страны-члены согласуют ежегодное финансирование для Украины

Йенс Столтенберг (Фото: MICHAEL REYNOLDS / EPA)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что от саммита в Вашингтоне не стоит ожидать конкретных дат по членству Украины в Альянсе, но будет "четкое сообщение о перспективах членства". Слова чиновника в столице США передает Голос Америки.

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Он отметил, что не стоит ожидать от саммита конкретных дат по украинскому членству в НАТО.

"Я ожидаю, что мы придем к соглашению о формулировке, которая пришлет четкое сообщение о перспективах членства Украины, и о том, что Украина станет членом Альянса", – пояснил чиновник, добавив, что этот вопрос должен быть согласован среди союзников.

У Столтенберга уточнили, являются ли боевые действия препятствием для вступления Украины в НАТО – тот ответил, что у стран-членов "нет определения конкретных препятствий".

Он добавил, что у НАТО есть "определенная дилемма": с одной стороны трудно пригласить Украину в Альянс, пока идет война, но с другой также трудно сказать, что блок не будет этого делать, пока существует конфликт с РФ.

В последнем случае Россия получит стимул к продолжению противостояния, пояснил генсек.

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"Мы будем сближать Украину с альянсом, помогая ей соответствовать всем стандартам НАТО, быть все более оперативно совместимыми с НАТО, отменив требования к Плану действий по членству, а также углубив политическое сотрудничество в Совете НАТО-Украина. И тогда мы примем решение, когда придет время", – заявил Столтенберг.

Он отметил: если Украину подготовить сейчас, то она "очень быстро" может обрести членство в Альянсе, когда на это будет согласие всех союзников.

Среди ожиданий предстоящего саммита генсек надеется, что Альянс переймет на себя координацию оборонной помощи Украине (сейчас на "Рамштайне" председательствует США).

Также чиновник надеется, что лидеры стран НАТО согласуют ежегодное финансирование обороны Украины (анонсировалось 40 млрд евро в год).

"Чем надежнее наша долгосрочная поддержка, тем быстрее Москва поймет, что ей не удастся нас "переждать", и тем быстрее эта война может закончиться. Это может показаться парадоксом, но это путь к миру, это больше оружия для Украины", – подытожил он.

Саммит НАТО в Вашингтоне продлится с 9 по 11 июля.

17 июня в администрации президента Байдена заявили, что для вступления в НАТО Украина должна выиграть войну с Россией, а США делают все возможное, чтобы убедиться, что украинцы смогут это сделать.

Столтенберг сообщил, что НАТО ведет переговоры о развертывании большего количества ядерного оружия перед лицом растущей угрозы со стороны России и КНР.

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