В США утверждают: Украина должна выиграть войну, чтобы вступить в НАТО

Джон Кирби подчеркнул, что американский президент Джо Байден "верит в то, что НАТО – это будущее Украины"

Джон Кирби (Фото: EPA)

Для вступления в НАТО, Украина должна выиграть войну с Россией, а США делают все возможное, чтобы убедиться, что украинцы смогут это сделать. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

"Что касается вступления Украины в НАТО, то напомню, что и Альянс, и США заявляли, что сначала они должны выиграть эту войну", – сказал он.

Кирби отметил – после окончания войны у Украины "все равно останется протяженная граница с Россией и постоянная угроза безопасности для украинского народа".

Также, по его словам, американский президент Джо Байден "верит в то, что НАТО – это будущее Украины".

"Есть много вещей, которые должны быть сделаны, прежде чем они смогут присоединиться к Альянсу, как и любой другой член Альянса", – акцентировал он и отметил, что двустороннее соглашение о безопасности поможет Украине защитить себя, пока они работают над обеспечением "всего необходимого".

"Они могут подать заявку на вступление в НАТО. И мы считаем, что НАТО – это будущее Украины, и мы будем работать с ними на каждом шагу, чтобы этого достичь", – подытожил он.

29 апреля 2024 года генсек НАТО Столтенберг прибыл с визитом в Киев, где заявил, что место Украины по праву в Альянсе, поэтому сейчас идут все соответствующие меры по ускорению обретения страной членства в блоке.

27 мая он пообещал, что на саммите НАТО будет создана постоянная структура для организации поставок оружия Украине и их финансирования.

Читайте также: Блинкен: На саммите НАТО в Вашингтоне союзники примут мощный пакет помощи Украине