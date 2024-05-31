Блинкен: На саммите НАТО в Вашингтоне союзники примут мощный пакет помощи Украине
На саммите НАТО в Вашингтоне западные союзники примут "мощный" пакет помощи Украине, заявил на брифинге госсекретарь США Энтони Блинкен. Кроме того, встреча станет своеобразным мостом к североатлантической интеграции Украины.
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"Будет принят пакет, который укрепит сотрудничество НАТО и поддержку Украины, который будет продвигать интеграцию Украины в НАТО, будут ощутимы шаги, которые усилят роль НАТО в помощи Украине построить силы, чтобы в будущем она могла сдерживать агрессора и защищаться от агрессии", – сказал он.
Чиновник объяснил, что это – "реальные шаги, которые союзники могут предложить Украине на данном этапе, чтобы уменьшить ее разочарование тем, что в этом году она не получит приглашение к членству".
В то же время Блинкен повторил тезис о том, что Украина непременно станет членом НАТО, однако на саммите Альянса будет только проложен мост для ее интеграции в блок.
- 29 апреля 2024 года генсек НАТО Столтенберг прибыл с визитом в Киев, где заявил, что место Украины по праву в Альянсе, поэтому сейчас идут все соответствующие меры по ускорению обретения страной членства в блоке.
- 27 мая он пообещал, что на саммите НАТО будет создана постоянная структура для организации поставок оружия Украине и их финансирования.
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