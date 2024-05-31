Блінкен: На саміті НАТО у Вашингтоні союзники ухвалять потужний пакет допомоги Україні

Ентоні Блінкен (Фото: ЕРА/MARTIN DIVISEK)

На саміті НАТО у Вашингтоні західні союзники ухвалять "потужний" пакет допомоги Україні, заявив на брифінгу держсекретар США Ентоні Блінкен. Крім того, зустріч стане своєрідним мостом до північноатлантичної інтеграції України.

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"Буде ухвалено пакет, який зміцнить співпрацю НАТО і підтримку України, який просуватиме інтеграцію України до НАТО, будуть відчутні кроки, які посилять роль НАТО у допомозі Україні побудувати сили, щоб у майбутньому вона могла стримувати агресора і оборонятись від агресії", – сказав він.

Посадовець пояснив, що це – "реальні кроки, які союзники можуть запропонувати Україні на даному етапі, щоб зменшити її розчарування тим, що цього року вона не отримає запрошення до членства".

Водночас Блінкен повторив тезу про те, що Україна неодмінно стане членом НАТО, проте на саміті Альянсу буде лише прокладено міст для її інтеграції у блок.

29 квітня 2024 року генсек НАТО Столтенберг прибув із візитом до Києва, де заявив, що місце України за правом в Альянсі, тому зараз тривають усі відповідні заходи для пришвидшення набуття країною членства у блоці.

27 травня він пообіцяв, що на саміті НАТО буде створено постійну структуру для організації постачань зброї Україні та їх фінансування.

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