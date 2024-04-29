"Ми робитимемо все". Столтенберг заявив, що місце України за правом в НАТО

Єнс Столтенберг (Фото: пресслужба Офісу президента)

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що місце України за правом в Альянсі, тому наразі тривають всі відповідні заходи для пришвидшення набуття країною членства в організації. Про це він повідомив на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.

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"Я вважаю, що місце України за правом в НАТО. Ми робитимемо все, щоб забезпечити членство України в Альянсі. Для того, щоб це рішення було ухвалене, необхідно, щоб всі члени Альянсу з цим погодилися. Нам потрібен консенсус. Не більшість, а щоб всі 32 члени НАТО погодилися", – заявив Столтенберг.

Генсекретар НАТО зазначив, що не впевнений, що такої згоди можливо буде досягнути під час саміту в липні. За його словами, на ньому Альянс зможе продемонструвати, що Україну наближають до членства і що "цей день настане якомога швидше".

Водночас генсекретар НАТО заявив про необхідність у тому, щоб Україна стала якомога більш оперативно сумісною та повністю відповідала всім стандартам НАТО. А коли політичні умови будуть досягнуті – Україна стане членом Альянсу.

"Те, що ми зараз робимо в плані військової підтримки, – це частина того, що забезпечує нагальні потреби України. І ми обговорюємо, як ми можемо ще посилити нашу військову підтримку. А також, щоб ми могли забезпечити постачання таких сил і засобів, які в майбутньому забезпечать Збройним Силам України їхнє місце в Альянсі", – заявив Столтенберг.

У цьому контексті він нагадав про рішення саміту НАТО у Вільнюсі, зокрема, про скасування для України етапу виконання Плану дій щодо членства. Тоді ж союзники заснували Раду Україна-НАТО та прийняли програму розширеної допомоги для підвищення взаємосумісності ЗСУ зі збройними силами країн Альянсу.

4 квітня Блінкен заявив про впевненість в тому, що Україна стане членом НАТО, питання полягає лише у виробленні дорожньої карти для досягнення цієї мети.

16 квітня Фіцо сказав, що Словаччина виступає проти вступу України в НАТО, і пообіцяв перешкоджати цьому процесу, коли прийде час.

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