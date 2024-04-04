Блінкен: Україна стане членом НАТО, наша мета – допомогти побудувати міст до членства

Ентоні Блінкен (Фото: EPA)

Державний секретар США Ентоні Блінкен упевнений, що Україна стане членом НАТО, питання полягає лише у виробленні дорожньої карти для досягнення цієї мети. Про це він повідомив перед засіданням Ради Україна-НАТО за участі міністрів закордонних справ держав-членів Альянсу, трансляція брифінгу велась у телемарафоні.

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"Україна стане членом НАТО. Наша мета – побудувати на саміті [9-11 липня у Вашингтоні] чіткий шлях для України, щоб вона рухалася вперед. Ми багато працювали над цим протягом останніх кількох днів у Брюсселі", – сказав Блінкен.

Держсекретар США зазначив, що до саміту у Вашингтоні ще необхідно виконати "багато роботи".

"Я думаю, що на саміті ми побачимо дуже сильну підтримку України в її подальшому розвитку відносин з НАТО. Але ми однаково зосереджені, як я вже сказав, на негайних потребах України сьогодні, завтра і післязавтра, щоб допомогти їй протистояти російській агресії", – наголосив Блінкен.

12 січня прем'єр Британії Ріші Сунак заявив, що у питанні вступу України до НАТО необхідні "більш рішучі дії".

19 січня помічник генсека НАТО Руге сказав, що на саміті Альянсу у Вашингтоні Україна не отримає запрошення на вступ.

3 квітня держсекретар США Блінкен заявив про необхідність створення дорожньої карти вступу України до НАТО.

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