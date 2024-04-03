Столтенберг: Умови вступу України до ЄС та НАТО – різні

Генсек НАТО сказав, що важливо уникати двоетапного процесу вступу до Альянсу

Єнс Столтенберг (Фото: OLIVIER HOSLET/EPA)

Процес набуття Україною членства в Євросоюзі та НАТО різниться насамперед умовами, які має виконати країна перед тим, як приєднатися до цих блоків. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу перед початком зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу.

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За словами Столтенберга, в НАТО погоджуються з тим, що Україна повинна бути частиною їхнього блоку, і союзники мають продовжувати докладати зусиль, аби наблизити державу до цього.

Генсек розповів, що не хотів би повертатися до двоетапного процесу набуття членства – для України потрібно підтримувати ідею з приєднанням в один етап.

Він наголосив, що ЄС – не те саме, що й НАТО. Тому умови вступу до цих блоків теж відрізняються.

"Для вступу до ЄС можуть знадобитися роки, тоді як вступ у НАТО, коли тебе запрошують стати членом — це відбувається набагато швидше", – пояснив Столтенберг.

Як він сказав, у НАТО є чітке зобов'язання, щоб Україна стала членом Альянсу, однак союзники мають розуміти, коли війна з Росією закінчиться.

Столтенберг додав, що Альянсу потрібні гарантії, аби бути впевненими у тому, що "після перепочинку" Росія не нападе знову, бо в НАТО бачили такий приклад із 2014 роком.