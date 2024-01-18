Літній саміт НАТО. У Столтенберга вважають, що Україна знову не отримає запрошення

На думку помічника генсека НАТО, союзники все одно знайдуть спосіб показати Україні, що вона "на крок ближче до Альянсу"

Прапор НАТО (Ілюстративне фото)

Помічник генерального секретаря НАТО з політичних питань і політики безпеки Борис Руге вважає, що на саміті Альянсу у Вашингтоні Україна не отримає запрошення на вступ. Про це він заявив в інтерв'ю LRT.

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"Немає сумнівів, що Україна рухається до членства в НАТО, але ще рано говорити, чи буде наступний крок, як пропонує президент Зеленський", – сказав Руге.

10 січня український президент заявив, що хоче отримати від саміту дві речі: оборонне рішення та політичне. Щодо політичного, хочеться отримати конкретний хоча б один крок на зустріч до НАТО, наголосив Зеленський.

На уточнювальне запитання, чи можуть Україну не запросити, помічник Столтенберга відповів: "Саме так".

"Наступним кроком було б запрошення, і не ясно, чи побачимо ми таке запрошення у Вашингтоні. Я думаю, ми повинні визнати, що в багатьох країнах – членах НАТО тривають дебати, що у 2024 році в країнах – членах НАТО відбудуться вибори. Отже, це частина загальної картини", – сказав він.

Водночас Руге заявив, що союзники спробують знайти спосіб продемонструвати Україні, що вона "на крок ближче до НАТО".

Очікується, що вашингтонський саміт НАТО відбудеться 9-11 липня 2024 року.

Прем'єр Великої Британії Ріші Сунак заявив у Верховній Раді 12 січня, що у питанні вступу України до НАТО необхідні "більш рішучі дії". На його думку, на торішньому саміті НАТО союзники зробили замало для України.

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