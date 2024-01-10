Саміт НАТО у Вашингтоні. Зеленський очікує "конкретних систем ППО" з "конкретними ракетами"

Також президент хоче отримати конкретний хоча б один крок на зустріч до НАТО

Володимир Зеленський (Скриншот)

Президент Володимир Зеленський на саміті НАТО у Вашингтоні очікує отримати від союзників більше систем протиповітряної оборони: конкретні системи з конкретними ракетами, здатні боротися проти російської балістики. Про це він заявив на пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою у Вільнюсі.

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Відповідаючи на запитання, чого Зеленський хотів би отримати від союзників з Північноатлантичного альянсу за підсумками майбутнього саміту, він сказав: "Хотілося б отримати дві конкретні речі: оборонне рішення й політичне".

"Щодо оборони, як я вже сказав, маємо посилювати протиповітряну оборону України. Я хотів би отримати посилення нашого пакета кількістю систем, які так нам потрібні. Всі розуміють, що це мають бути конкретні системи і конкретні ракети, які борються проти російської балістики", – сказав президент.

Щодо політичного рішення – хочеться отримати конкретний хоча б один крок на зустріч до НАТО, резюмував він.

Очікується, що вашингтонський саміт НАТО відбудеться 9-11 липня 2024 року.

Науседа оголосив про пакет довгострокової допомоги Україні вартістю 200 млн євро. Зеленський додав, що домовився з литовським президентом про спільне виробництво засобів для боротьби з російськими безпілотниками.

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