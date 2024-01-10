Саммит НАТО в Вашингтоне. Зеленский ждет "конкретных систем ПВО" с "конкретными ракетами"

Также президент хочет получить конкретный хотя бы один шаг на встречу в НАТО

Владимир Зеленский (Скриншот)

Президент Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне ожидает получить от союзников больше систем противовоздушной обороны: конкретные системы с конкретными ракетами, способные бороться против российской баллистики. Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе.

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Отвечая на вопрос, чего Зеленский хотел получить от союзников из Североатлантического альянса по итогам предстоящего саммита, он сказал: "Хотелось бы получить две конкретные вещи: оборонное решение и политическое".

"По обороне, как я уже сказал, должны усиливать противовоздушную оборону Украины. Я хотел бы получить усиление нашего пакета количеством систем, которые нам так нужны. Все понимают, что это должны быть конкретные системы и конкретные ракеты, которые борются против российской баллистики", – сказал президент.

Что касается политического решения, то хочется получить конкретный хотя бы один шаг на встречу в НАТО, резюмировал он.

Ожидается, что вашингтонский саммит НАТО состоится 9-11 июля 2024 года.

Науседа объявил о пакете долгосрочной помощи Украине стоимостью 200 млн евро. Зеленский добавил, что договорился с литовским президентом о совместном производстве средств борьбы с российскими беспилотниками.

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