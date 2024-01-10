Президент Литви оголосив про пакет довгострокової допомоги Україні у 200 млн євро

Україна та Литва також підписали документи щодо оборонної співпраці, зокрема, щодо виготовлення засобів для боротьби з дронами росіян

Володимир Зеленський та Гітанас Науседа (Фото: ОП)

Президент Литви Гітанас Науседа на пресконференції з українським колегою Володимиром Зеленським оголосив про пакет довгострокової допомоги Україні вартістю 200 млн євро.

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У січні країна передасть боєприпаси, генератори, системи розмінування, а в лютому – бронетранспортери М577. Також Литва тренуватиме українських військових, сказав Науседа.

Зеленський додав, що домовився з литовським президентом про спільне виробництво засобів для боротьби з російськими безпілотниками.

Також президент розповів, що є домовленості з Литвою і про інші напрямки оборонного виробництва. Підписано відповідні документи.

10 листопада 2023 року у Міноборони Литви підтвердили, що передали Україні дві пускові установки для зенітно-ракетних комплексів NASAMS.

22 листопада Україна отримала від Литви 3 млн набоїв калібру 7,62×51 мм, системи дистанційного підриву та зимове спорядження.

15 грудня Збройні сили Литви відправили в Україну кілька мільйонів набоїв та кілька тисяч боєприпасів до РПГ, а також близько 1000 розкладачок.

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