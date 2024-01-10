Президент Литвы объявил о пакете долгосрочной помощи Украине в 200 млн евро

Украина и Литва также подписали документы по оборонному сотрудничеству, в частности, по изготовлению средств борьбы с дронами россиян

Владимир Зеленский и Гитанас Науседа (Фото: ОП)

Президент Литвы Гитанас Науседа на пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским объявил о пакете долгосрочной помощи Украине стоимостью 200 млн евро.

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В январе страна отправит боеприпасы, генераторы, системы разминирования, а в феврале – бронетранспортеры М577. Также Литва будет тренировать украинских военных, сказал Науседа.

Зеленский добавил, что договорился с литовским президентом о совместном производстве средств борьбы с российскими беспилотниками.

Также президент рассказал, что есть договоренности с Литвой и о других направлениях оборонного производства. Подписаны соответствующие документы.

10 ноября 2023 года в Минобороны Литвы подтвердили, что передали Украине две пусковые установки для зенитно-ракетных комплексов NASAMS.

22 ноября Украина получила от Литвы 3 млн патронов калибра 7,62×51 мм, системы дистанционного подрыва и зимнее снаряжение.

15 декабря Вооруженные силы Литвы отправили в Украину несколько миллионов патронов и несколько тысяч боеприпасов в РПГ, а также около 1000 раскладушек.

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