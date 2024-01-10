Президент Литвы объявил о пакете долгосрочной помощи Украине в 200 млн евро
Президент Литвы Гитанас Науседа на пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским объявил о пакете долгосрочной помощи Украине стоимостью 200 млн евро.
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В январе страна отправит боеприпасы, генераторы, системы разминирования, а в феврале – бронетранспортеры М577. Также Литва будет тренировать украинских военных, сказал Науседа.
Зеленский добавил, что договорился с литовским президентом о совместном производстве средств борьбы с российскими беспилотниками.
Также президент рассказал, что есть договоренности с Литвой и о других направлениях оборонного производства. Подписаны соответствующие документы.
- 10 ноября 2023 года в Минобороны Литвы подтвердили, что передали Украине две пусковые установки для зенитно-ракетных комплексов NASAMS.
- 22 ноября Украина получила от Литвы 3 млн патронов калибра 7,62×51 мм, системы дистанционного подрыва и зимнее снаряжение.
- 15 декабря Вооруженные силы Литвы отправили в Украину несколько миллионов патронов и несколько тысяч боеприпасов в РПГ, а также около 1000 раскладушек.
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