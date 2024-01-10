Зеленський: Тиску від союзників щодо замороження війни немає. Я не чув таких сигналів

Президент вкотре наголосив, що Путін не закінчить в Україні, а піде на її сусідів

Володимир Зеленський (Скриншот)

Президент Володимир Зеленський на пресконференції з литовським колегою Гітанасом Науседою у Вільнюсі заявив, що західні союзники не тиснуть на Україну щодо "замороження" конфлікту та припинення захисту.

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"Ніякого тиску від партнерів немає щодо припинення нашого захисту <...> Є різні голоси, і є різні обговорення у медіа, я їх чув, читав. Я думаю, що партнери офіційно ще не готові нам давати відповідні сигнали. Принаймні, я їх ще не чув", – відповів глава держави.

Зеленський додав, що російський диктатор Володимир Путін не готовий зупинятися перед метою повної окупації України, і невпевненість та нерішучість західних союзників щодо допомоги Україні тільки додає йому впевненості.

"Російський президент не заспокоїться. Після України, ви самі знаєте, у кого наступні ризики. <...> Литва, Латвія, Молдова, Естонія можуть бути наступними, якщо ми не витримаємо. Він не закінчить це, поки ми всі разом не закінчимо його", – резюмував Зеленський.

Залужний у листопаді заявив, що війна перейшла у позиційний формат і для успіху потрібно знову повернути маневровий тип війни. За його оцінкою, до кінця 2023 року Росія може наростити кількість авіації до восьми дивізій, а винищувачі F-16 вже будуть менш корисними, ніж якби їх надали раніше, оскільки Росія покращила ППО.

4 листопада Зеленський прокоментував слова Залужного про "глухий кут" на фронті: сказав, що "це не патова ситуація" і "це не якась новина".

Наступного дня Зеленський знову заявив, що не вважає нинішню ситуацію на фронті "тупиковою", попри відповідні оцінки деяких військових чиновників США та Залужного.

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