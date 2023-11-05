Зеленський знову відкинув "глухий кут" на фронті. Наголосив, що ЗСУ можуть змінити стратегію
Президент Володимир Зеленський знову заявив, що він не вважає нинішню ситуацію на фронті "тупиковою", попри відповідні оцінки деяких військових чиновників США та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Зеленський в інтерв'ю NBC сказав, що українські сили можуть змінити стратегію для ефективнішого протистояння російській агресії.
"Я не думаю, що це тупикова ситуація", – сказав Зеленський.
Український лідер нагадав, що 24 лютого 2022 року "світ давав нам три дні", а деякі європейські країни, які справді вірили в Україну, давали місяць.
Але, як заявив Зеленський, минуло майже два роки, і зараз ініціатива в руках України, хоча багато хто у світі і "втомився", зокрема від підтримки України, оскільки війна йде "надто довго".
Відповідаючи на запитання, чи розглядає Україна можливість змінити стратегію у війні, Зеленський відповів ствердно.
"Наші військові розробляють різні плани, різні операції, щоб швидше просунутися вперед і несподівано завдати удару по Російській Федерації", – сказав він.
Під час учорашнього брифінгу з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві Зеленський також коментував "глухий кут" на фронті: сказав, що "це не патова ситуація" і "це не якась новина".
- Залужний заявив, що війна перейшла у позиційний формат і для успіху потрібно знову повернути маневровий тип війни.
- Через дефіцит потрібного озброєння ЗСУ були змушені вибивати артилерію ворога ракетами HIMARS, розповів він.
- Водночас РФ збільшила щільність вогню старими гаубицями і посилено виробляє високоточні снаряди "Краснополь", її не варто недооцінювати, значний час вона матиме перевагу в озброєннях, каже Залужний.
- За його оцінкою, до кінця 2023 року Росія може наростити кількість авіації до восьми дивізій, а винищувачі F-16 вже будуть менш корисними, ніж якби їх надали раніше, оскільки Росія покращила ППО.
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