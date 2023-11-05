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Зеленський знову відкинув "глухий кут" на фронті. Наголосив, що ЗСУ можуть змінити стратегію

Этот материал также доступен на русском
05.11.2023, 17:33
Зеленський знову відкинув
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський знову заявив, що він не вважає нинішню ситуацію на фронті "тупиковою", попри відповідні оцінки деяких військових чиновників США та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Зеленський в інтерв'ю NBC сказав, що українські сили можуть змінити стратегію для ефективнішого протистояння російській агресії.

"Я не думаю, що це тупикова ситуація", – сказав Зеленський.

Український лідер нагадав, що 24 лютого 2022 року "світ давав нам три дні", а деякі європейські країни, які справді вірили в Україну, давали місяць.

Але, як заявив Зеленський, минуло майже два роки, і зараз ініціатива в руках України, хоча багато хто у світі і "втомився", зокрема від підтримки України, оскільки війна йде "надто довго".

Відповідаючи на запитання, чи розглядає Україна можливість змінити стратегію у війні, Зеленський відповів ствердно.

"Наші військові розробляють різні плани, різні операції, щоб швидше просунутися вперед і несподівано завдати удару по Російській Федерації", – сказав він.

Під час учорашнього брифінгу з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві Зеленський також коментував "глухий кут" на фронті: сказав, що "це не патова ситуація" і "це не якась новина".

Читайте також: У Байдена відреагували на заяву Залужного про глухий кут на фронті: Потрібно рішення Конгресу

Оксана Житнюк
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Володимир Зеленськийвійнаглухий кут
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