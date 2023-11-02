Залужний: F-16 вже буде менш корисним. Росія покращила ППО, нова ракета С-400 долітає до Дніпра
02.11.2023, 11:19
Валерій Залужний (Фото: EPA)
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що винищувачі F-16 вже будуть менш корисними, оскільки Росія покращила свою протиповітряну оборону. Про це він повідомив в інтерв'ю журналу The Economist.
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За його словами, стримуючи постачання дальнобійних ракет і танків, західні країни дозволили Росії перегрупуватися та зміцнити оборону після успішних наступів Сил оборони у Харківській та Херсонській областях восени 2022 року.
"Ці системи були найбільш актуальними для нас минулого року, але вони з'явилися тільки цьогоріч. Так само літаки F-16, які мають з'явитися наступного року, тепер менш корисні, частково тому, що Росія покращила свою протиповітряну оборону", – сказав Залужний.
Генерал наголосив, що експериментальна версія ракети комплексу С-400 може долетіти за межі міста Дніпро.
- Через дефіцит потрібного озброєння ЗСУ були змушені вибивати артилерію ворога ракетами HIMARS, розповів він.
- Водночас РФ збільшила щільність вогню гаубицями Д-1 і Д-20 і посилено виробляє високоточні снаряди "Краснопіль", і її не варто недооцінювати, значний час матиме перевагу в озброєннях, каже Залужний.
- За його оцінкою, до кінця 2023 року Росія може збільшити кількість авіації до восьми дивізій.
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