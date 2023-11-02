Залужний: F-16 вже буде менш корисним. Росія покращила ППО, нова ракета С-400 долітає до Дніпра

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що винищувачі F-16 вже будуть менш корисними, оскільки Росія покращила свою протиповітряну оборону. Про це він повідомив в інтерв'ю журналу The Economist.

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За його словами, стримуючи постачання дальнобійних ракет і танків, західні країни дозволили Росії перегрупуватися та зміцнити оборону після успішних наступів Сил оборони у Харківській та Херсонській областях восени 2022 року.

"Ці системи були найбільш актуальними для нас минулого року, але вони з'явилися тільки цьогоріч. Так само літаки F-16, які мають з'явитися наступного року, тепер менш корисні, частково тому, що Росія покращила свою протиповітряну оборону", – сказав Залужний.

Генерал наголосив, що експериментальна версія ракети комплексу С-400 може долетіти за межі міста Дніпро.

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