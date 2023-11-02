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Залужний: Потрібен прорив у технологіях війни. Інакше рано чи пізно у нас не вистачить людей

Этот материал также доступен на русском
02.11.2023, 10:02
Залужний: Потрібен прорив у технологіях війни. Інакше рано чи пізно у нас не вистачить людей - Фото
Валерій Залужний (Фото: Генштаб ЗСУ)

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний вважає, що затримка з постачанням зброї союзниками України, хоч і розчаровує, не є основною причиною її скрутного становища. Основна причина — у тому, що цю війну неможливо виграти зброєю минулого покоління та застарілими методами, заявив він у інтерв'ю The Economist. Інакше в України просто першими закінчаться солдати.

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"Вони [методи] неминуче призведуть до зволікання і, як наслідок, до поразки. <...> Нам потрібно використати міць, закладену в нових технологіях", – наголосив він.

Щодо того, що зброї від Заходу достатньо для підтримки України, але недостатньо, щоб дати їй перемогти, генерал Залужний не скаржиться: "Вони не зобов'язані нам нічого давати, і ми вдячні за те, що маємо, але я просто констатую факти".

Вирішальне значення у тому, хто переможе, матимуть технології, стверджує він. Видання пише, що Залужний нещодавно спілкувався з колишнім виконавчим директором Google Еріком Шмідтом, "надихнувся" цим і "підкреслив вирішальну роль дронів та засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ)".

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Однак, за оцінкою генерала, немає ніяких ознак того, що не за горами революційний технопрорив у галузі БПЛА чи РЕБ, плюс технологія має свої межі.

Навіть під час Першої світової війни появи танків у 1917 році було недостатньо, щоб вийти з глухого кута на полі бою: був потрібен набір технологій і понад 10 років тактичних інновацій, щоб провести німецький бліцкриг у травні 1940 року, нагадує видання.

"Простий факт полягає в тому, що ми бачимо все, що робить ворог, а вони бачать все, що робимо ми. Щоб вийти з цього глухого кута, нам потрібно щось нове, наприклад, порох, який винайшли китайці і який ми досі використовуємо, щоб вбивати один одного", – сказав генерал.

Зараз Україна загрузла у тривалій війні, в якій Росія має перевагу, зазначив Залужний, але Україна не має іншого вибору, окрім як зберігати ініціативу, продовжуючи наступ, навіть якщо вона рухатиметься всього на кілька метрів на день.

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Поки що, каже генерал Залужний, солдатів у України "достатньо", але чим довше триватиме війна, тим важче буде захисникам, і "нам потрібно шукати це рішення, нам потрібно знайти цей порох, швидко освоїти його і використати для якнайшвидшої перемоги".

"Тому що [інакше] рано чи пізно ми з'ясуємо, що у нас просто не вистачає людей для боротьби", – застеріг головком.

Євген Пилипенко
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