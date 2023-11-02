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Залужный: Нужен прорыв в технологиях войны. Иначе рано или поздно у нас не хватит людей

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2023, 10:02
Залужный: Нужен прорыв в технологиях войны. Иначе рано или поздно у нас не хватит людей - Фото
Валерий Залужный (Фото: Генштаб ВСУ)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный считает, что задержка с поставками оружия союзниками Украины, хотя и разочаровывает, не является основной причиной затруднительного положения страны. Основная причина — в том, что эту войну невозможно выиграть оружием прошлого поколения и устаревшими методами, заявил он в интервью The Economist. Иначе у Украины просто первыми закончатся солдаты.

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"Они [методы] неизбежно приведут к промедлению и, как следствие, к поражению. <...> Нам нужно использовать мощь, заложенную в новых технологиях", – подчеркнул он.

Насчет того, что оружия от Запада достаточно для поддержки Украины, но недостаточно, чтобы дать ей победить, генерал Залужный не жалуется: "Они не обязаны нам ничего давать, и мы благодарны за то, что имеем, но я просто констатирую факты".

Решающее значение в том, кто победит, будут иметь технологии, утверждает он. Издание пишет, что Залужный недавно общался с бывшим исполнительным директором Google Эриком Шмидтом, был "воодушевлен" этим и "подчеркнул решающую роль дронов и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ)".

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Однако, по оценке генерала, нет никаких признаков того, что не за горами революционный технопрорыв в области БПЛА или РЭБ, плюс технология имеет свои пределы.

Даже во время Первой мировой войны появления танков в 1917 году было недостаточно, чтобы выйти из тупика на поле боя: потребовался набор технологий и более 10 лет тактических инноваций, чтобы провести немецкий блицкриг в мае 1940 года, напоминает издание.

Сейчас Украина увязла в длительной войне, в которой у России есть преимущество, отметил Залужный, но у у Украины нет другого выбора, кроме как сохранять инициативу, продолжая наступление, даже если она будет двигаться всего на несколько метров в день.

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Пока что, говорит генерал Залужный, солдат у Украины "достаточно", но чем дольше будет продолжаться война, тем труднее будет защитникам, и "нам нужно искать это решение, нам нужно найти этот порох, быстро освоить его и использовать для скорейшей победы".

"Потому что [в противном случае] рано или поздно мы обнаружим, что у нас просто не хватает людей для борьбы", – предостерег главком.

Євген Пилипенко
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