РФ увеличила плотность огня пушками Д-1 и Д-20, производит снаряды "Краснополь" — Залужный
02.11.2023, 06:41
Валерий Залужный (Фото: ОП)
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный заявил, что Россия нарастила плотность артиллерии благодаря старым советским орудиям. Об этом он написал в статье для журнала The Economist.
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По его словам, для удержания и увеличения превосходства в артиллерии, россияне значительно увеличили плотность огня благодаря старым советским пушкам Д-1 и Д-20.
Он отметил, что этим враг также нарастил возможности своей артиллерии по массированности применения обычных боеприпасов.
Залужный заявил, что РФ нарастила производство и интенсивность применения высокоточных боеприпасов типа "Краснополь" калибра 122 мм, которые наводятся на цели при помощи подсветки цели дальномером из наземных командно-наблюдательных пунктов.
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