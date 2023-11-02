РФ увеличила плотность огня пушками Д-1 и Д-20, производит снаряды "Краснополь" — Залужный

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный заявил, что Россия нарастила плотность артиллерии благодаря старым советским орудиям. Об этом он написал в статье для журнала The Economist.

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По его словам, для удержания и увеличения превосходства в артиллерии, россияне значительно увеличили плотность огня благодаря старым советским пушкам Д-1 и Д-20.

Он отметил, что этим враг также нарастил возможности своей артиллерии по массированности применения обычных боеприпасов.

Залужный заявил, что РФ нарастила производство и интенсивность применения высокоточных боеприпасов типа "Краснополь" калибра 122 мм, которые наводятся на цели при помощи подсветки цели дальномером из наземных командно-наблюдательных пунктов.

Залужный перечислил, что Украине нужно, чтобы победить в войне против России: вот полный перечень из пяти пунктов.

Главнокомандующий ВСУ написал, что новые инновационные подходы смогут превратить российско-украинскую войну из позиционной снова в маневренную.

Залужный заявил, что Россию не стоит недооценивать, несмотря на потери, она значительное время будет иметь преимущество в вооружении и наращивает производство.

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