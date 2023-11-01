Залужный о призыве: Есть пробелы, которые позволяют уклоняться, пытаемся исправить

РФ не смогла использовать свое преимущество в человеческих ресурсах, но украинские возможности для подготовки резервов на своей территории тоже ограничены, заявил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный. В украинском законодательстве есть пробелы, которые позволяют гражданам уклоняться от службы, но государство пытается исправить это, написал он в колонке для The Economist.

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"Мой пятый и последний приоритет – наращивать наши резервы. Россия не смогла использовать свое огромное преимущество в человеческих ресурсах, потому что Владимир Путин озабочен тем, что общая мобилизация может спровоцировать политический кризис, и потому, что Россия не может научить и снарядить достаточно" людей", – написал Залужный.

Однако, отмечает он, украинские возможности для подготовки резервов на собственной территории тоже ограничены.

"Мы не можем легко уволить со службы солдат, которых отправляют на фронт. Более того, Россия может нанести удар по учебным центрам", – отмечает главнокомандующий ВСУ.

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Он отметил, что в украинском законодательстве есть пробелы, позволяющие гражданам уклоняться от своих обязанностей.

Украина пытается решить эти проблемы, в частности, вводит единый реестр призывников и расширит категорию граждан, которые могут быть призваны на сборы или по мобилизации, сообщил Залужный.

"Мы также вводим "боевую стажировку", которая предусматривает направление недавно мобилизованных и обученных военнослужащих в опытные фронтовые подразделения для их подготовки", – подытожил главнокомандующий ВСУ.

Залужный перечислил, что Украине нужно, чтобы победить в войне против России: вот полный перечень из пяти пунктов.

Главнокомандующий ВСУ написал, что новые инновационные подходы смогут превратить российско-украинскую войну из позиционной снова в маневренную.

Залужный заявил, что Россию не стоит недооценивать, несмотря на потери, она значительное время будет иметь преимущество в вооружении и наращивает производство.

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