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Мобілізація в Україні перейде до "смартформату". Люди самі обиратимуть спеціальність — Федоров

Этот материал также доступен на русском
30.10.2023, 09:54
Мобілізація в Україні перейде до
Михайло Федоров (Фото: LIGA.net/Валентина Поліщук)

В Україні планують запровадити систему "смартмобілізації" — пілотний проєкт мають запустити через місяць-два. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, пілотний проєкт буде запущений для операторів дронів, де людина зможе обирати собі посаду.

"Це може бути сапер, водій, усі посади будуть. Людина зможе подивитися, що це взагалі за підрозділ, рота, які зобов'язання, які в тебе є ризики, як ти навчатимешся", – заявив Федоров.

Він зазначив, що якщо громадянин залишить заявку, пройде рекрутерів, тести та навчання, то точно потрапить до роти ударних безпілотників і на ту посаду, на яку "сам себе мобілізував".

Чиновник заявив, що після нововведення можна буде побачити, скільки українців мобілізуватиметься добровільно, як вони проходитимуть відбір і їхню мотивацію.

"Є люди, які, можливо, хочуть бути штурмовиками або обіймати інші посади. Але вони хочуть розуміти: мною керує професійна людина, коли я буду в окопі, наді мною буде дрон, поряд буде бронетехніка, керівник дбатиме про моє життя і в нього точна якісна ситуаційна поінформованість, для нього моє життя – це найголовніше і він про нього піклуватиметься, і маю довіру", – пояснив Федоров.

Також проєкт передбачатиме необов'язковий прихід у військкомат, онлайн-тести та діалог з рекрутером, який пояснить, де людина може служити.

"Після цього, якщо підходиш за характеристиками, проходиш навчання, в якому не просто з базовими речами знайомишся, а тобі розповідають, що таке ситуаційна поінформованість, професійні експерти з поля бою, які керують дронами, де в тебе відбувається інший рівень навчання, і після цього ти вже потрапляєш на поле бою. Тоді може бути інша якість мотивації", – резюмував віцепрем'єр.

  • 14 жовтня начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо закликав військовозобов'язаних особисто прийти до територіальних центрів комплектування та соцпідтримки та оновити свої дані – щоб держава мала реальну картину резервів, які є зараз у країні.
  • Раніше в Міноборони повідомили, що оновлення даних у ТЦК не означає, що людина буде мобілізована, а процедуру оновлення даних має пройти згідно із законом кожен, хто перебуває на обліку.
  • Мобілізація. Електронний реєстр військовозобов'язаних вже працює та наповнюється – Федоров.

Читайте також: Мобілізація. Данілов: Хотілося б більше солдатів та зброї, але виходимо з того, що маємо

Дмитро Гриниченко
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